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الإثنين، 12-10-2020 04:51 م

اعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2020 / 2021 لمعرفة النتائج يمكن الدخول إلى الرابط الآتي: http://www.admhec.gov.jo/AdmAKLObjResults.aspx

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كما تؤكد الوحدة بأن أي طالب لم يتم تلبية رغبته بالإنتقال فإن ذلك بسبب عدم تحقيقه للحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في التخصص الذي يرغب بالإنتقال إليه ضمن معدلات المكرمة الملكية السامية في المحافظة التي ينافس فيها الطالب.


وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لن تسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة في ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفايروس كورونا في الفترة الأخيرة مما تسبب في إغلاق عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في اليومين الأخيرين، حيث يمكن للطلبة الاستفسار من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2020/2021، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، حيث يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، ويمكن الدخول إلى هذه المنصة من خلال الرابط الآتي:  http://rce.mohe.gov.jo/qenquiry/


 




 

 


 

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