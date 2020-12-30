اعلان هام صادر عن مجلس التعليم العالي

الوكيل الاخباري- ناقش مجلس التعليم العالي قراره المتعلق بالامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية للفصل الدراسي الأول 2020 / 2021 ، وحرصاً من المجلس على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبعد استشارة الجهات الصحية المعنية، فقد قرر مجلس التعليم العالي " تعديل قراره المتخذ بتاريخ 15 / 12 / 2020 المتعلق بالامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021 وعلى النحو الآتي:

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تُجرى الامتحانات النهائية لجميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات، على أن يتم إظهار علامات الطالب في هذه المواد (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته ويتـرك له حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي، ويستثنى من ذلك المساقات التي لها طبيعة عملية ولا يمكن إجراء امتحاناتها إلكترونياً (عن بعد) بحيث يترك لكل جامعة حرية إجراء الامتحانات بالطريقة التي تراها مناسبة.



