اعلان هام صادر عن وزارة التنمية

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الأحد، 03-01-2021 09:19 ص

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخدمات والمعاملات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مديرياتها في المملكة، خلال شهر كانون الأول الماضي،11561أسرة، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الوزارة.

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وفقا للتقرير، قدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 296 أسرة، فيما استفادت 2505 أسر من المساعدات العينية "صوبات وحرامات وفرشات وطرود"، وتم اجراء 4559 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، واجراء 156 دراسة لغاية الاعفاء من نفقات العلاج، و24 دراسة لتسوية حقوق الورثة، فيما بلغ عدد الزيارات التتبعية التي قامت بها أقسام مديرية الحضانات والاحتضان والاعاقات والجمعيات وتعزيز الانتاجية، 806 زيارات.


واستقبلت مديريات الوزارة 62 طلبًا لترخيص الحضانات، وتم إغلاق 12 حضانة، وانذار 5 أخرى، فيما بلغ عدد طلبات إلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، 14 طلبًا، وأجرت الوزارة 83 دراسة احتضان، و12 دراسة إلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 17، وتم اجراء 800 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، بما دخل إليها 292 حدثًا.


وأجرت مديرية مكافحة التسول267 حملة، ضبط خلالها 476 متسولًا، فيما تم اجراء 21 دراسة إلحاق للأشخاص ذوي الاعاقة في مراكز الرعاية، و850 دراسة طلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 94 طلبًا، وتم اجراء صيانة لمسكنين لأسرتين فقيرتين، وتم بناء 38 مسكنًا.


وبلغ عدد طلبات تأسيس جمعيات 23 طلبًا، وتم تشكيل هيئات ادارية مؤقتة لنحو 40 جمعية، فيما تقدمت 77 جمعية بطلبات الحصول على دعم، وتم تقديم 4 طلبات لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، واجراء 26 دراسة لأسر منتجة.


 




 

 


 

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