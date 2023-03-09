اعلان هام للاردنيين الراغبين بالسفر الى بريطانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم أن المواطنين الأردنيين سيكونون من أوائل المستفيدين من برنامج تصريح السفر الإلكتروني البريطاني ETA



وستكون الأردن مشمولة بالمرحلة الأولى من إطلاق ETA، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، قبل تعميم استخدامه على المسافرين من كافة أنحاء العالم خلال عام 2024



وسيستفيد الزائرون من تجربة سفر تتسم بالسهولة والكفاءة عن طريق تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر، وستكون عملية تقديم الطلبات سريعة ومريحة ورقمية بالكامل، حيث يقدّم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول ويحصلون على رد سريع بشأن طلبهم، وستكون تكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني متوافقة مع تكاليف برامج دولية أخرى مماثلة، وباستطاعة المسافرين القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين



وسيحتاج الزائرون من الأردن إلى تصريح إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتباراً من 22 شباط 2024، ولكن سيكون باستطاعتهم تقديم الطلب مسبقاً منذ الأول من شباط 2024، وسيظل الرعايا الأردنيون بحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة



وقالت السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجت بريند إن التصريح الإلكتروني سوف يسهِّل سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة



وعبّرت السفيرة بريند عن سعادتها أن الأردن سيكون من أوائل الدول التي ستستفيد من هذا البرنامج الجديد، كما وتتطلّع إلى مزيد من تسهيلات السفر؛ مما سَيُسهِم في مزيد من الازدهار في العلاقة ما بين المملكتين، دعم الأعمال، التعليم والاتصال الثقافي، وتقدم روابط الصداقة التاريخية بين المملكة المتحدة والأردن

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