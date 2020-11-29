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الأحد، 29-11-2020 01:55 م

اعلان هام من التعليم العالي حول المنح والقروض

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر تمديد فترة تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي  2020 / 2021 وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 29 / 11 / 2020  وحتى الساعة 3 عصر يوم غد الاثنين الموافق 30 / 11 / 2020.

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وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على مصلحة أبنائها الطلبة والسماح للذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات خلال المدة الرسمية المعلن عنها سابقاً بالتقديم وعدم ضياع الفرصة عليهم.


علماً بأن عملية التقديم إلكترونية وتتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:
www.dsamohe.gov.jo


 




 

 


 

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