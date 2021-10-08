الجمعة 08-10-2021
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تقديم 7.122254 مليون جرعة لقاح بالاردن

الجمعة، 08-10-2021 04:35 م

اعلان هام من الجامعة الأردنية للطلبة

معلومات_عن_الجامعة_الأردنية


الوكيل الاخباري- أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان عن توفر شواغر للقبول ضمن مقاعد البرنامج الموازي.

ودعا العدوان من يرغب بالتسجيل مراجعة مبنى وحدة القبول والتسجيل اعتبارا من صباح يوم السبت 2021/10/9 من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 2 ظهراً.

وتالياً التخصصات:

الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء الصناعية
العلوم الحياتية
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية
أصول الدين
الفقه وأصوله
المصارف الاسلامية
الإنتاج الحيواني
علم وتكنولوجيا الغذاء
الإقتصادالزراعي وادارةالأعمال الزراعية
الوقاية النباتية
البستنة والمحاصيل
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار
الأراضي والمياه والبيئة
تربية الطفل
علم المكتبات والمعلومات
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية
هندسة الميكاترونكس
الاطراف الاصطناعية والاجهزة المساعدة
أنظمة المعلومات الحاسوبية
تكنولوجيا معلومات الأعمال
علم البيانات
اللغة الفرنسية وآدابها
اللغتين الألمانية والإنجليزية
اللغتين الإيطالية والإنجليزية
اللغتين الكورية والإنجليزية
اللغتين الروسية والإنجليزية
الفلسفة
العمل الإجتماعي
الآثار
إدارة المصادر التراثية وصيانتها

الأوراق المطلوبة :

- صورة مصدقة عن هوية الاحوال المدنية.
- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
- كشف الثانوية الأصلي أو معادلة الثانوية الأصلية.

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