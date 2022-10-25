اعلان هام من الضريبة لنشطاء مواقع التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والاشخاص ممن يحققون ايرادات مالية خاضعة للضريبة من نشاطهم على هذه المواقع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من مختلف الأنشطة ودفع الضرائب المترتبة عليهم وتوفيق اوضاعهم القانونية قبل نهاية الشهر الحالي وذلك تجنبا للتقدير الاداري عليهم.

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وقالت الدائرة أن جميع نشطاء ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شخص يحصل او يحقق إيراد منها فهو خاضع للقانون حيث ان المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.



وحثت الدائرة النشطاء كافة على جميع انواعهم لتوفيق أوضاعهم الضريبية والمبادرة لتقديم اقراراتهم الضريبية وفي حال حاجتهم للمساعدة بإمكانهم مراجعة الفريق الذي خصصته الدائرة لمساعدتهم.



ودعت الدائرة النشطاء والمشاهير والمؤثرين واليوتيوبرز وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الالعاب ونشطاء الترويج والخدمات الاعلانية او اي اشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع انواعها الى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والاعلان عن دخولهم الواقعية والحقيقية من هذا النشاط تجنبا لتعرضهم للغرامات وللإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا تلافيا لاتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.



وقدمت الدائرة شكرها الى النشطاء الذين قاموا بمراجعة الدائرة وتوفيق أوضاعهم قانونيا وقيامهم بتقديم الاقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.