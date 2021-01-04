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الإثنين، 04-01-2021 11:16 ص

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول الزيادة على الأجور

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي أن نسبة زيادة الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي في الاشتراك الاختياري للمؤمن عليهم الذين اشتركوا بالضمان اختيارياً اعتباراً من تاريخ 16/ 5/ 2019 هي (5%) كحد أقصى لعام 2021.
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وأكدت المؤسسة أن المشتركين اختيارياً قبل هذا التاريخ سيحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ، أما المؤمن عليهم الذين حددوا الزيادة على رواتبهم بنسبة أقل من (5%) أو الذين لم يقوموا بطلب الزيادة على الراتب المشمول نهائياً ورغبوا بزيادة الراتب فبإمكانهم طلب زيادة أجرهم أو رفع نسبة الزيادة لغاية (5%) بحد أقصى خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر كانون الثاني وحتى الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويمكن تقديم الطلب بعد هذه الفترة حيثُ يتم منح الزيادة في السنة التي تليها.

وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، موضحة أن هذه النسبة التي أقرتها المؤسسة ليست ثابتة وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور ويُعاد النظر بها في شهر تشرين الثاني من كل عام، حيث يكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختياريا ضعفي نسبة النمو في متوسط الأجور شريطة ان لا تقل النسبة المعتمدة للزيادة عن (5%) سنوياً.

 




 

 


 

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