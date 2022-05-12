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الخميس، 12-05-2022 08:24 م

اعلان هام من الضمان الاجتماعي للاستفادة من برنامج تقسيط

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الوكيل الاخباري - في إطار الإعداد لبرنامج التقسيط الدائم الذي تنوي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاقه مطلع حزيران القادم.

دعت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج إلى مراجعة إدارات فروعها ومديرياتها ومكاتب الخدمة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لغايات تحديث بياناتهم الأساسية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 16/6/2022، مشيرةً أن عملية التحديث ستشمل حصراً رقم الهاتف الخاص بالمتقاعد إضافةً إلى الأرقام الشخصية لغير الأردنيين.

وبيّنت المؤسسة أن برنامج تقسيط  يتيح للمتقاعدين شراء حاجيّاتهم من السلع والخدمات وتقسيطها على فتراتٍ تصل إلى (12) شهراً، مشيرةً أن البرنامج سيشمل مراكز التسوق والألبسة وتذاكر السفر ومكاتب السياحة والحج والعمرة وغيرها، كما أن عدداً من هذه المراكز ستمنح خصومات خاصة بالمتقاعدين.

وطالبت المؤسسة كافة القطاعات التجارية والخدمية الراغبة في المشاركة في البرنامج إلى مراجعة إدارة المركز الإعلامي في مبنى الإدارة العامة لاستكمال اجراءات اعتمادها في البرنامج.

وحول سقف التمويل الذي سيتم منحه للمتقاعدين، فقد بينت المؤسسة أنها ستمنح لكل متقاعدٍ سقفاً تمويلياً يعادل ضعفي صافي الراتب التقاعدي، موضحةً أن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من البرنامج في وقت سابق يمكنهم الاستفادة منه بحلته الجديدة.

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