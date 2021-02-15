اعلان هام من المعونة الوطنية بشأن الرواتب والمعونات الشهرية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة العام الماضي 10625 أسرة.وبحسب بيانات صندوق المعونة الوطنية، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على المملكة جراء جائحة كورونا إلى 106 آلاف أسرة، وايقاف رواتب 742 أسرة، وتخفيض رواتب 322 أسرة، وحصول 106 آلاف أسرة على معونة الشتاء.وأوضحت البيانات أن الصندوق يقدم معونات إضافية لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة المنتفعة حاليًا من برامج الصندوق في المناطق الأشد فقرًا ومناطق الأطراف، وبلغ عدد الأسر المنتفعة من البرنامج 10249 أسرة، والمستفيدة من برنامج المعونات المالية الطارئة 13325 أسرة، والمستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 566 أسرة، ومن برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة و578 أسرة العام الماضي.