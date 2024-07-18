اعلان هام من مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري

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- أطلقت مديرية الأمن العام محطة التوعية المتنقلة، وذلك ضمن حملتها الإعلامية للتوعوية المرورية في تجربة توعوية رائدة لنشر المعرفة التثقيف، والتواصل مع المواطنين في محافظات المملكة ومناطقها كافة.ويقوم على إدارة المحطة فريق إعلامي ومجتمعي من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، يجوب المناطق العامة والتجمعات، في برنامج تم إعداده مسبقاً ويشمل محافظات المملكة، ويركز على نشر التوعية والمعرفة المرورية، ويجيب على أسئلة واستفسارات المواطنين، ويقوم بعرض المواد الإعلامية والمطبوعات لا سيما ما يتعلق بالحماية من الحوادث والحد منها والمخالفات المسببة لها.وكانت مديرية الأمن العام وقبل عدة أيام قد أطلقت حملتها الإعلامية للتوعية المرورية، ضمن خطط وبرامج مستمدة من الاستراتيجية الوطنية التي أقرّها المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والذي كان قد ترأسه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وأكّد سموه خلال ذلك على أهمية التركيز على الجانب التوعوي لتعزيز السلامة المرورية، والتخفيف من الخسائر البشرية جرّاء حوادث السير.