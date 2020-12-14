اعلان هام من وزارة الصحة الى اهالي عمان

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الوكيل الاخباري  - اعلن مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس عن تفعيل الشفت المسائي في 13 مركزا صحيا من المراكز الثابتة لفحص كورونا في العاصمة.
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وقال الدكتور شركس لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان الهدف هو تلبية حاجة المواطنين بسبب الاقبال الجيد بحيث يكون دوام الشفت من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة السادسة مساء.

واوضح ان المراكز التي تم تفعيل الشفت المسائي فيها هي عمان الشامل، وادي السير، الاميرة بسمة، الجبيهة الشامل، ابو نصير، سحاب، طبربور، ناعور، المقابلين، الهاشمي الشمالي، مرج الحمام، الذراع، وماركا الشمالية.

 




 

 


 

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