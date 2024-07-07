الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 07-07-2024 08:38 ص

اعلان هام من وزارة المياه

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الوكيل الاخباري - بدأت وزارة المياه والري/سلطة المياه تطبيق خدمات االدفع الإلكتروني لأصحاب الابار الخاصة تماشيا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى التحول الإلكتروني وحوكمة جميع المعاملات والإجراءات.

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وقالت الوزارة،في بيان إنّ الهدف من خدمات الدفع الإلكتروني التسهيل على أصحاب الآبار الخاصة وتبسيط إجراءات خدمات المياه ضمن خطة سلطة المياه في أتمتة وحوسبة جميع خدماتها المقدمة (E-Service) بما يوفر السهولة والمرونة في تسيير معاملاتهم وتخفيف الأعباء عن مراجعة مكاتب سلطة المياه.

 

وبينت أن التحول في الخدمات الالكترونية حقق العديد من الانجازات وسهل على المواطنين سهولة في انجاز المعاملات بسهولة ويسر وعن بعد واستمرار تقديم معظم الخدمات في جميع مناطق الأردن على مدار الساعة، مبينة أن الهدف هو لتقليل الوقت والجهد والاسراع بالاجراءات.

 

وتشمل الخدمات المقدمة خدمات الدفع الالكتروني (efawteercom) وخدمات الـ (VISA) وخدمة الكليك (ClIQ) مع الاستمرار بتقديم الخدمة لدى مكاتب السلطة والخدمات المقدمة ميدانيا.

 

 

 




 

 


 

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