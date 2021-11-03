اعلى اشغال لأسرة العناية الحثيثة في الاردن منذ 6 اشهر

الوكيل الاخباري - اظهر الايجاز اليومي الخاص بفيروس كورونا والصادر عن وزارة الصحة ارتفاعا لافتا بإشغال اسرة العناية الحثيثة بفيروس كورونا في إقليم الشمال.



وتلونت خانة اسرة العناية الحثيثة في إقليم الشمال باللون البرتقالي لأول مرة منذ 6 اشهر والتحديد منذ 8/5/2021.



وبلغت نسبة اشغال اسرة العناية الحثيثة اليوم 35% ، مقارنة بـ 37% في 8/5/2021.



وبلغت نسبة اشغال اسرة العناية الحثيثة في الوسط 29% ، والجنوب 14%.

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