اغلاق جزئي لطريق المفرق الزرقاء لإعادة تأهيله

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام، عن بدء تنفيذ اعمال إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء - المفرق، يوم السبت المقبل.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الخميس، أنه سيتم اغلاق المسرب الأيمن من الطريق وتحويل حركة السير إلى المسرب الايسر للاتجاه القادم من الزرقاء باتجاه المفرق، مبينًة أن العمل جار على تجهيز تحويلة متنقلة لكل مسرب؛ وذلك ضمن المنطقة الواقعة بين مديرية مشاغل وزارة الاشغال مرورًا بجامعة الزرقاء الخاصة ولغاية الجامعة الهاشمية للاتجاه القادم من الزرقاء باتجاه المفرق وبالاتجاهين.



وأشارت إلى أن الأعمال في المشروع تشمل تنفيذ اعمال الصيانة للطريق من خلال تنفيذ اعمال الكشط وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ الخلطات الاسفلتية، وأعمال تصريف مياه الامطار واعمال السلامة المرورية كافة، مشيرًة إلى أن المدة الزمنية المتوقعة لاستكمال الأعمال في المشروع 6 اشهر من تاريخ بدء التنفيذ.

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