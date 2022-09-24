السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 09:25 ص

اغلاق جسر الكمالية من جهة عمان والسلط لـ 10 ايام

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، انه تم إغلاق جسر الكمالية باتجاهين من جهة العاصمة عمان ومن جهة السلط لإجراء أعمال صيانة (فواصل التمدد الموجودة على الجسر) ولمدة عشر أيام.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، انه سيتم تحويل حركة السير القادم من عمان باتجاه السلط الى حرم الدوار والمسرب القادم من جهة السلط لحرم الدوار.

وأكدت على تواجد الكوادر بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، للدلالة والإرشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بمسار التحويلات.

 




 

 


 

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