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السبت، 16-01-2021 02:02 م

اغلاق حوالي 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

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الوكيل الاخباري - تواصل الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20 حملاتها المكثفة على الأفراد والمنشآت لضمان التقيد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا.

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ونفذت الجهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20  (وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية)، نحو 16950 الف زيارة لمنشآت مختلفة، وذلك بعد صدور أمر الدفاع وللفترة 25/10/2020-15/1/2021 في مختلف مناطق المملكة.


ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20 ، فقد تم مخالفة واغلاق حوالي 2446 منشأة من مختلف القطاعات، فيما تم تحرير مخالفات بحق 4650 مواطنا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة المشار اليها .

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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