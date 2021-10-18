اغلاق حوالي 82 ألف شعبة مدرسية بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ، الاثنين، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس لا يثير القلق.

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واعلنت قبيلات عن النسبة التراكمية لعدد الإصابات منذ بدء عودة التعليم الوجاهي حتى اليوم حيث بلغت نحو 6 بالألف، أما الحالات النشطة والتى لازالت تتلقى العلاج أو تحولت إلى التعليم عن بعد بلغت 2 بالألف.



وفيما يتعلق بالشعب التى تم اغلاقها، قالت الدكتورة قبيلات بلغت 2 بالألف من مجموع الشعب والبالغ عددها حوالي 82 ألف شعبة.