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الأحد، 09-01-2022 10:39 م

اغلاق طريقين في معان بسبب ارتفاع منسوب المياه

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الاحد، بالتعاون مع مديرية الامن العام عن اغلاق طريقين في محافظة معان بسبب ارتفاع منسوب المياه، احترازيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه تم اغلاق مسرب على طريق الجرين – المريغة المؤدي الى الصحراوي في معان وتحويل السير إلى المسرب الاخر المفصول بجزيرة وسطية واغلاق المداخل والمخارج لطريق المريغة – الوهيدة وتحويل السير إلى الصحراوي احترازيا؛ بسبب السيول وارتفاع منسوب المياه نتيجة للتساقط الغزير للامطار في المنطقة.

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