اغلاق طريق العارضة واجراء تحويلات مرورية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق طريق الصبيحي – العارضة أمام حركة المركبات بالاتجاهين اعتباراً من يوم السبت المقبل؛ لغايات تنفيذ مشروع تحسين وإعادة تأهيل الطريق السلط /العارضة من تقاطع الصبيحي حتى تقاطع العارضة



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل حركة السير على الطريق من خلال طريق السلط الدائري باتجاه وادي حادي – عيرا – الكرامة، بالاتجاهين كمرحلة أولى، ووفق اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد، كما أنه سيتم العمل على تأمين طرق خدمية داخل المشروع لخدمة المجتمع المحلي فقط، مشيرة إلى أن العمل جار على تجهيز المرحلة الثانية (تحويلة ثانية) والتي سيتم فيها تنفيذ طريق حمرة الصحن وتأهيله لاستقبال حركة المركبات ليتم تحويل السير من خلاله.



وأكدت الوزارة أنه تم تجهيز وتأهيل التحويلة وعمل الصيانة اللازمة لها وتزويدها بجميع عناصر السلامة المرورية كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

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