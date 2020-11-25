الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-11-2020 10:53 ص

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- قرر مدير فرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المفرق خالد القضاة اغلاق الفرع لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم الاربعاء، اثر تسجيل اصابتين بين الكادر الوظيفي بفيروس كورونا.

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وقال القضاة انه تم المباشرة بتعقيم مبنى فرع المؤسسة بالكامل فور ثبوت اصابة الموظفين، لافتا الى ان فرق التقصي الوبائي في المفرق ستجري فحوصات للعاملين في المؤسسة يوم الاحد المقبل، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


واشار الى انه حال ثبوت اصابة موظفين آخرين سيصار الى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بعزلهم للحفاظ على الامن الصحي في المؤسسة، مضيفا ان ادارة المؤسسة ستعمد الى تقديم الخدمات الكترونيا لطالبيها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.


 




 

 


 

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