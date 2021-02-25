اغلاق محاكم بعد اصابة موظفين بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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قرر قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة السلط وصويلح وعمان الشرعية للمنطقة الجنوبية /توثيقات، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من اليوم الخميس، جراء إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.‏‎وقال سماحته في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن رؤساء المحاكم خلال فترة الإغلاق، سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها إلى مواعيد جديدة، وسيجري الاعلان عنها وفق الإجراءات القانونية.‏‎وأضاف أن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحاكم وإجراء الفحوصات الطبية للكادر الوظيفي استنادا للإجراءات القياسية الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.