الخميس 25-02-2021
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الخميس، 25-02-2021 05:05 م

اغلاق محاكم بعد اصابة موظفين بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - قرر قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة السلط وصويلح وعمان الشرعية للمنطقة الجنوبية /توثيقات، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من اليوم الخميس، جراء إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.‏‎
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وقال سماحته في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن رؤساء المحاكم خلال فترة الإغلاق، سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها إلى مواعيد جديدة، وسيجري الاعلان عنها وفق الإجراءات القانونية.‏‎

وأضاف أن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحاكم وإجراء الفحوصات الطبية للكادر الوظيفي استنادا للإجراءات القياسية الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.

 




 

 


 

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