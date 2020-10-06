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الثلاثاء، 06-10-2020 05:06 م

اغلاق محكمة سحاب الشرعية لمدة يومين لإصابة أحد موظفيها بكورونا

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 الوكيل الاخباري - قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إغلاق محكمة سحاب الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في سحاب، لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الأربعاء حتى مساء يوم الخميس المقبل، جراء إصابة أحد موظفي المحكمة بفيروس كورونا.
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وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة قاضي القضاة، الدكتور أشرف العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لباقي الكادر الوظيفي للمحكمة، استنادا للإجراءات الصحية المتبعة، وحفاظا على سلامة الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة.

 




 

 


 

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