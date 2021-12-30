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الخميس، 30-12-2021 03:04 م

اغلاق مدخل طريق غور الصافي للبدء بإعادة تأهيله السبت المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن اغلاق مدخل طريق غور الصافي لغاية المعصرة "الكهف"، وذلك لبدء أعمال إعادة التأهيل، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه سيجري تحويل السير إلى مدخل طريق غور الصافي من الجهة الغربية "الطريق الرئيس"، مؤكدةً أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر إدارة السير المركزية.

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