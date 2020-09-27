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الأحد، 27-09-2020 01:59 م

اغلاق مدرسة جديدة بعد اصابة 5 طالبات ومعلمتين بكورونا

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 الوكيل الاخباري  - قال محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود، إنه تم إغلاق مدرسة للبنات اليوم الاحد، في المحافظة، وذلك بعد إصابة 5 طالبات ومعلمتين بفيروس كورونا.
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واوضح ابو قاعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم وقف التدريس بهذه المدرسة والتحول الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في سلاح الهندسة لتعقيم المدرسة ومنازل المصابين والمناطق المحيطة بها.

واضاف إن فرق الاستقصاء الوبائي تقوم بأخذ عينات لمخالطي الإصابات في المدرسة ومن اهالي المصابين من الدرجة الأولى والثانية وسكان المنطقة التي تتواجد فيها الإصابات وأخرى عشوائية.

 




 

 


 

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