اغلاق مسلخ الشونة الشمالية لمخالفته الشروط الصحية والبيئية

الوكيل الاخباري- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة بلواء الأغوار الشمالية اليوم السبت، مسلخ ذبحيات المواشي بالشونة الشمالية لمخالفته الشروط الصحية والبيئية.

اضافة اعلان



وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل الدكتور علي الحوامدة، إن اغلاق المسلخ مؤقتاً جاء اثر الكشف الحسي للجنة الصحة والسلامة العامة بالتشارك مع بلدية معاذ بن جبل ومديرية الصحة والشرطة البيئية، والذي أظهر مخالفة المسلخ للعديد من الشروط الصحية والبيئية المطلوبة.



وبين أن المخالفات التي حررتها اللجنة كانت مكررة للمسلخ وابرزها عدم الالتزام بنضح الحفرة الامتصاصية الخاصة بالمسلخ وافراغ مخلفات الذبحيات في الحاويات بطرق غير مناسبة وعدم وجود وسيلة نقل مبردة لنقل الذبائح، إلى جانب اعتبار المسلخ غير المؤهل لممارسة أعماله.

وأكد الحوامدة، أن المسلخ الذي تم تضمينه من قبل بلدية معاذ بن جبل سابقاً لمستثمر سيبقى مغلقاً لحين تصويب مختلف المخالفات الواردة في تقرير اللجنة، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم جولات رقابية من قبل الطبيب البيطري لملاحم القصابين في المنطقة للتأكد من سلامة الذبحيات .