الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة التربية لـ الوكيل : لا عودة للمدارس قبل تحسن الوضع الوبائي

أسعار الذهب الإثنين 22/2/2021

توجيه من وزير الداخلية بإغلاق محال تقديم الأرجيلة

إصابة 6 أشخاص إثر حريق شقة في عمان

توصية من لجنة الأوبئة بإعادة الحظر الشامل الجمعة

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لن نتهاون وعقوبات صارمة بحق المخالفين لأوامر الدفاع

وزارة التربية والتعليم للطلبة : الوضع مقلق

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد غداً

مواطنون : نترقب العودة للحظر الشامل بعد ارتفاع اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 11:12 ص

اغلاق مطعم في البلقاء لمخالفته أوامر الدفاع

main_image6033658f25c35


الوكيل الاخباري - قال محافظ البلقاء نايف هدايات، انه جرى، امس الاحد، اغلاق مطعم في المحافظة، جراء مخالفته لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

اضافة اعلان

وقال المحافظ لـ (بترا) انه تم تحويل صاحب المطعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

وزارة التربية لـ الوكيل : لا عودة للمدارس قبل تحسن الوضع الوبائي

62020913570204964755

توجيه من وزير الداخلية بإغلاق محال تقديم الأرجيلة

325ac741-2439-4e69-9c55-a5a91f68f06a (1)

توصية من لجنة الأوبئة بإعادة الحظر الشامل الجمعة

ععع

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

8202031185633964820614

وزارة التربية والتعليم للطلبة : الوضع مقلق

3f4ae437-8e9d-4b97-b517-cb90bb2fd6d5

محافظ العاصمة : تسجيل 101 مخالفة لأوامر الدفاع أمس

أخبار متعلقة
2019_10_15_11_17_37_615

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - أسماء

270067_5_1546848590

الدفاع المدني يتعامل مع 1700 حالة اسعاف ويجلي 972 شخصاً

مبنى بلدية جرش الكبرى -(الغد)

إغلاق مديرية تنمية جرش لوجود اصابات بكورونا

1202126145524208850143

الطيران المدني: تراجع حركة الطيران نتيجة إغلاق المطارات بالاردن