اغلاق مطعم في البلقاء لمخالفته أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - قال محافظ البلقاء نايف هدايات، انه جرى، امس الاحد، اغلاق مطعم في المحافظة، جراء مخالفته لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

اضافة اعلان



وقال المحافظ لـ (بترا) انه تم تحويل صاحب المطعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.



-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





