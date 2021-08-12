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الخميس، 12-08-2021 10:48 ص

اغلاق منشأتين وانذار ومخالفة 96 منشأة في الزرقاء خلال شهر

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الوكيل الاخباري- اغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية، خلال الشهر الماضي، منشأتين وانذرت 41 أخرى فيما خالفت 55 منشأة .

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وبين مدير الشؤون الصحية الدكتور خليل الرواحنة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان الاغلاقات والانذارات والمخالفات كانت بسبب عدم تقيد تلك المنشآت بأوامر الدفاع، وبالتعليمات والاجراءات الوقائية، وعدم الالتزام بقانون الصحة العامة ومنع التدخين.


وأشار الى ان تلك المنشآت متنوعة وتشمل صالات أفراح ومطاعم ومخابز ومحال كوفي شوب وصالونات تجميل اضافة الى صالات ألعاب أطفال.

 




 

 


 

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