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الثلاثاء، 23-02-2021 11:22 ص

اغلاق ومخالفة 18 منشأة بعمان لمخالفتها أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب، انه تم مخالفة واغلاق 18 منشأة في مناطق مختلفة من العاصمة، أمس الاثنين، لمخالفتها اوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

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وقال محافظ العاصمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان لجان مختصة من المحافظة والاجهزة الامنية، نفذت جولات تفتيشية على المحلات، حيث تبين وجود هذه المنشآت المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقها واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.


وأكد الشهاب ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.


--(بترا)

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