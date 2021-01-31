اغلاق 2529 منشأة لمخالفة لأمر الدفاع 20 خلال الحملات التفتيشية

الوكيل الاخباري - ارتفعت أعداد المخالفات للمنشآت والأفراد غير الملتزمين بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وبموجب اوامر الدفاع وذلك ومنذ صدور أمر الدفاع ٢٠ بشكل كبير و نتيجة لتكثيف الرقابة يوم الجمعة بعد رفع الحظر حيث تواصل الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد جولاتها يوميا لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20 بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا.

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ونفذت الجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 (وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية)، نحو 200558 ألف زيارة لمنشآت مختلفة، وذلك بعد صدور أمر الدفاع ٢٠ وللفترة 25/10/2020-29/1/2021 في مختلف مناطق المملكة.



ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس السبت، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20، فقد تم مخالفة واغلاق حوالي 2529 منشأة من مختلف القطاعات، فيما تم تحرير مخالفات بحق 5370 مواطنا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة المشار اليها.



ونفذت الجهات الرقابية 920 زيارة لمنشآت يوم أمس الجمعة الثالثة بعد رفع الحظر وتم اغلاق ومخالفة 25 منشآه في حين تم مخالفة 53 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.



