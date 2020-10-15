اغلاق 26 منشأة ومخالفة 250 أخرى لعدم التزامها بأمر الدفاع رقم 11

الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء، مساء امس الأربعاء، عن أبرز نتائج جولات فرق الرقابة والتفتيش التي نفذت يوم أمس الثلاثاء للتأكد من مدى التزام المنشآت والأفراد بأمر الدفاع (11)، في جميع محافظات المملكة.

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وحسب معطيات إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، تم خلال الجولات إغلاق 26 منشأة ومخالفة 250 أخرى و45 مواطناً غير ملتزمين بأوامر الدفاع خلال زيارات الفرق التفتيشية البالغ عددها 2116 بمختلف مناطق المملكة.



وبينت الوزارة أن فرقها زارت 359 منشأة، وخالفت 45 مواطناً و13 منشآه، لافتة إلى أن فرق وزارة الإدارة المحلية قامت بزيارة 1380 منشأة، وأغلقت 9 منها وخالفت 91 أخرى.



وأشارت إلى أن فرق أمانة عمان الكبرى زارت بدورها، 240 منشآه خالفت 57 منها، فيما زارت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء 137 منشأة، وأغلقت 17 منها، وخالفت 89 أخرى.

المصدر - بترا



