افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للتعلم عبر الإنترنت والتعلم المدمج



الوكيل الاخباري - انطلقت في الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول للتعلم عبر الإنترنت والتعلم المدمج، الذي ينظمه مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعلم المدمج في الجامعة، بمشاركة باحثين من الأردن وفلسطين والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان وألمانيا وإسبانيا.



وافتتح المؤتمر نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور أحمد المجدوبة، بمشاركة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ومساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور سعد بني محمد.

اضافة اعلان