السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 12:43 م

افتتاح أعمال المؤتمر العاشر للبحث العلمي

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الوكيل الاخباري- افتتح رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران اليوم السبت، اعمال المؤتمر العاشر للبحث العلمي في الاردن الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع جامعة عمان الاهلية، بمشاركة عدد من المسؤولين والباحثين والمختصين .

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ودعا بدران الى تعديل الخطط الدراسية، لتكون مشاريع التخرج والتدريب للطلبة بساعات معتمدة ضمن خطة تخرج الطالب، لربط الخريج مع حاجات التنمية في مشروع النهضة للمئوية الثانية.


 وقال: "علينا إجراء تكامل حقيقي، بين الجامعة وحاجات المجتمع، والبدء مع الشباب، لتطوير مهارات التفكير الناقد والعقل التحليلي وحل المشكلات وبناء مهارات الاستنتاج والبحث والاستقصاء والتساؤل"، مبينا ان المفتاح هو العودة إلى أساسيات النهضة من خلال تطوير التعليم وإجراء إصلاحات للخروج من "ظلاميات النفق إلى التنوير".


ولفت إلى أن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2021، كشف عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم.


وقال "علينا أن ننتقل إلى جودة ونوعية الخريجين الأكفياء والمبدعين والرياديين في حقولهم، وننتقل أيضاً إلى مساحة أخرى في تخريج الشركات الناشئة من الحاضنات العلمية، والمجمعات العلمية الصناعية التي تقوم على التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.


ودعا الى العمل المشترك للتوصل إلى إنشاء الجامعة الذكية، التي تركز على أحدث التقنيات في التدريس والبحث العلمي، لتخريج الأذكياء الذين يشكلون القاطرات الرافعة للرأسمال البشري.


واعتبر بدران أنه في حال وصلت الجامعات الأردنية إلى تخريج الشركات الناشئة والصغيرة سيتمكن الأردن من السير في نهضته مع الأقوياء في مئويته الثانية للخروج من نفق الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة،.


وقال رئيس الجمعية،عميد كلية الزراعة في جامعة عمان الاهلية الدكتور رضا الخوالدة، ان مؤتمرَ البحثِ العلميِ في الأردن الذي تعقدُه الجمعيةُ مرةً كلَّ سنتينِ هو استكمالٌ لتسعةِ مؤتمراتٍ عُقِدتْ سابقًا رفعتْ شعارَ خدمةِ البحثِ العلميِّ في الأردنِ وإلقاءَ الضوءِ على القضايا الساخنةِ في القطاعاتِ البحثيةِ المختلفةِ التي تهمُّ الوطن ولها تأثير في مسيرته من الناحيةِ البحثية .


واضاف ان الجمعية ومنذُ مؤتمرهاِ السابقِ نظمت24 محاضرةً وندوةً عبرَ تطبيق زووم ، كما تمَّ عقدُ المؤتمرين الاقتصاديَّين السادسِ والسابعِ بالتعاونِ مع جامعةِ البترا، رغمَ الظروفِ التي عانى  منها الاردن في ظلِّ جائحة كورونا، وشاركَ فيهما مجموعةٌ متميزة من أصحابِ  الاختصاصِ في حقولِ العلمِ والبحثِ العلمي.


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