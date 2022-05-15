افتتاح أعمال الملتقى التوعوي لشبكة مدارس منطقة بني حميدة

الوكيل الاخباري - افتتحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الأحد، أعمال الملتقى التوعوي لشبكة مدارس منطقة بني حميدة في لواء ذيبان.



ويهدف الملتقى الذي عُقد في مدرسة الجبل الثانوية للبنات، بحسب بيان للوزارة، إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، حيث تسعى الوزارة من خلال الأنشطة اللاصفية إلى تمكين الطلبة وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين.



وعرضت الدكتورة قبيلات، خلال كلمة ألقتها في الملتقى الذي جاء بعنوان: "أثر التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورنا"، لجهود الوزارة أثناء الجائحة، وسرعتها في توفير البدائل التكنولوجية والمنصات التعليمية للطلبة والمعلمين رغم ضيق الوقت ومحدودية الإمكانات المتاحة آنذاك.

اضافة اعلان