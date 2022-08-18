افتتاح أعمال توسعة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات في الموقر

الوكيل الاخباري - افتتح وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اليوم الخميس، مركز "مكاني" في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع بالموقر، التابع للوزارة؛ بهدف توسعة نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية لأبناء المجتمع المحلي، بدعم من اليونيسف.



وقال المفلح إننا نشهد اليوم افتتاح أعمال التوسعة لزيادة نطاق الخدمات الاجتماعية، من البرامج والنشاطات والفعاليات الموجهة لفئة الأطفال، وبرامج التوعية والتثقيف والدورات التدريبية والبرامج التعليمية الموجهة لأبناء المجتمع المحلي، بما في ذلك دعم التعلم والابتكار وبناء المهارات للأطفال والشباب وأولياء أمورهم من المجتمع المحلي.

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