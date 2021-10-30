افتتاح أعمال مؤتمر استراتيجية تطوير السياحة بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى غور المزرعة، اليوم السبت، مؤتمر "استراتيجية تطوير السياحة في لواء الأغوار الجنوبية" بمشاركة فاعليات أكاديمية من جامعتي آل البيت والهاشمية واتحاد الكتاب الأردنيين وجمعية "أدلاء" السياحة، والذي يأتي استكمالا لبرنامج "اكتشاف مسار ديار النبي لوط في الأغوار".



وعرض رئيس الملتقى الدكتور عواد النواصرة، خلال ورقة علمية قدمها في المؤتمر، استراتيجية تطوير السياحة في لواء الأغوار الجنوبية، والتحديات والمعيقات التي تواجه السياحة في اللواء وأبرز الحلول لتنشيط السياحة فيه .

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