افتتاح أول مركز تطعيم يعمل ليلاً في مدينة العقبة

الوكيل الاخباري - افتتح نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، اليوم الجمعة، أول مركز تطعيم " walk thru" في مدينة العقبة يعمل ليلاً ودون مواعيد مسبقة، بهدف الإسراع من عملية التطعيم في المملكة وتوفيرها للفئات المستهدفة ضمن حملة التطعيم الوطنية.



وقال العميد الزعبي، إن هذا المركز الأول من نوعه، يستهدف الوسط التجاري لمدينة العقبة والسوّاح المحليين ويوفّر امكانية تلقي المطعوم في منطقة "شارع الحمامات التونسية" للمواطنين والمقيمين مباشرة دون تلقي موعد مسبق، حيث تتم عملية التسجيل داخل المركز بكل سهولة ويسر بين الساعة السادسة والعاشرة والنصف مساءً ابتداءً من اليوم الجمعة.



وأضاف، أن هذا المركز يأتي تحقيقاً للتوجيهات الملكية في ضرورة الاسراع بالاجراءات التي تسرّع عودة الحياة لطبيعتها في مدينة العقبة واستكمال عملية التطعيم لجميع الفئات المستهدفة في الحملة .

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وأشار الزعبي الى أن افتتاح المركز يأتي ضمن الجهود المشتركة بين المركز الوطني للأمن وادراة الأزمات ووزارة الصحة والقوات المسلحة الأردنية ومختلف المؤسسات الوطنية وأجهزتها اضافة الى شركاء من القطاع الخاص، من أجل التوسع في عملية التطعيم وزيادة القدرة اليومية لتحصين المجتمع وحمايته من فيروس كورونا وتبعاته، وللوصول بشكل متدرج إلى صيف آمن تُفتتح فيه أغلب القطاعات والنشاطات.

