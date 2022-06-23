الخميس 23-06-2022
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مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والجامعة الهاشمية
وزير الأوقاف يلتقي البعثة الاعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين
افتتاح البازار الأول لمنصة يدوي في إقليم الوسط
الروابدة : الاعياد الوطنية مناسبة للاحتفاء بالقدوة ممن ضحوا وبذلوا من أجل الوطن
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أخبار الشركات
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 2.5 مليون مسافر مع نهاية أيار 2022
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كورونا
كورونا
كبار السن أكثر استفادة من الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا
ارتفاع في حالات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا
اكتشاف أكثر من ألف جين مرتبط بمضاعفات كورونا
الكشف عن دارسات جديدة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات كوفيد-19
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بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام.. تعرف عليها