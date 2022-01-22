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السبت، 22-01-2022 02:07 م

افتتاح التوسعة الجديدة لمحطة التنقية في العقبة

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير المياه والري المهندس محمد النجار اليوم السبت، مشروع التوسعة الجديدة لمحطة تنقية العقبة الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالتعاون بين شركة مياه العقبة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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ويهدف المشروع، إلى تحسين البنية التحتية للصرف الصحي لسكان العقبة البالغ عددهم 150 ألف نسمة ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي المستقبلي فيها.
وحضر حفل الافتتاح، وزير الطاقة صالح الخرابشة ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيدين ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين وممثلة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي فروك نيومان ورئيس هيئة المديرين لشركة مياه العقبة محمود جراد النعيمات وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والجهات المانحة والجهات المعنية في محافظة العقبة.


وقال الوزير النجار، إن مثل هذه المشاريع الضخمة التي تدشن في العقبة اليوم تتميز بتعدد الشركاء من مختلف الاختصاصات و هدفها افادة المشاريع السياحية والصناعية في المدينة من المياه المعالجة والمحافظة على المياه العذبة للشرب وزيادة الرقعة الخضراء، مثنيا على الجهات المانحة والشركاء في هذا المشروع.


من جهتها، أكدت شيري كارلين، أن المحطة هي بمثابة مصدر تزويد مستمر وموثوق للمياه اللازمة لدعم اقتصاد العقبة المتنامي، لافتة إلى اهتمام الولايات المتحدة بأن تكون جزءا من هذه الشراكة القيمة لإيجاد مستقبل مائي للأردن يكون أكثر أمانا.


بدوره، أوضح المهندس العبيدين، أن شركة مياه العقبة وبدعم من الوكالة الأمريكية والوكالة الألمانية، قامت ببناء مرافق جديدة لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي من 12 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم، مؤكدا أن المحطة ستعمل على تحسين جودة مياه الصرف الصحي لاستخدامها كمصدر بديل للمياه العذبة لتغطية الاحتياجات الصناعية والحضرية وري المسطحات الخضراء.


وقال إن هذا الأمر سيزيد من كمية المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لسكان محافظة العقبة بما يقدر بنسبة 25 بالمئة، موضحا أن المرافق الجديدة تعتمد في تشغيلها على البدائل الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي المنتج من خلال عملية معالجة مياه الصرف الصحي، لدعم استدامة المحطة والقدرة على تحمل تكاليفها.


من جانبها، بينت فروك نيومان، اننا نعمل منذ 60 عاما مع الأردن في مشاريع المياه لبناء مستقبل مائي جيد للأجيال لتحقيق قفزات هامة في مشاريع قطاع المياه.


وجال الحضور في مختلف مرافق المحطة والمنشآت المقامة عليها والمرافق التي تمت اضافتها حديثا خلال عملية التوسعة.

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