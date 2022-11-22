افتتاح الدورة التاسعة عشرة للاتحاد الرياضي للكليات بالبلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني فعاليات الدورة التاسعة عشرة للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة بحضور عميد شؤون الطلبة رئيس الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والمتوسطة الدكتور خالد الزعبي وعدد من عمداء الكليات والفرق المشاركة .



وتضمن الحفل الذي جرت فعالياته في الصالة الرياضية، على قسم البطولة، ودخول الفرق المشاركة من كليات حكومية وعسكرية وخاصة، إضافة إلى فقرات فنية قدمتها فرقة كورال الجامعة، وعروضا للألعاب القتالية للكراتية والتايكوندوا.

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