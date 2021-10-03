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الأحد، 03-10-2021 05:52 م

افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي تحت عنوان: "دورة القدس".

ونقل دودين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من المهرجان الذي عقد اليوم الأحد، تحيّات رئيس الوزراء، وتمنياته لمهرجان الأردن للإعلام العربي، بالتوفيق والنجاح. وقال إن اختيار "القدس" كعنوان أساسي لهذا المهرجان، ينسجم مع جهود الدولة الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد التأييد للقضية الفلسطينية، ودرتها القدس الشريف، ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة. وأكد دودين أن جهود جلالته تنبع من الوصاية الهاشميّة التاريخية على المقدسات في القدس "التي ارتوت أرضها الطهور، وأسوارها العتيدة، بدماء شهداء جيشنا العربي المصطفوي، كما تخصب تراب باب الواد واللطرونِ بدمائهم الزكية، وما زال رفات شهدائنا الأبطال حتى اليوم تكتشف، لتكون شاهدة على عظم المواقف والبطولات".

وجدد التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والراسخة، التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضعِ التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكّد عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وكذلك قرارات منظمة اليونيسكو، التي تعتبر الحرم القدسي الشريف وقفاً إسلاميا خالصا. ودعا دودين إلى توحيد الجهود الإعلامية العربية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفاً "هذا هدف نسعى إليه، لتكون كلمتنا سواء، في وسائل الإعلام العربية، وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية، كي نوصل للعالم صوتنا المعتدل من جهة، والمتمسك بحقوقه من جهة أخرى".

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