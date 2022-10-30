افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد، افتتاح القمَّة العربيَّة الأولى لريادة الأعمال تحت عنوان: "فرص عابرة للحدود"، وذلك مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني ولي العهد.

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وتهدف القمة، التي تعد الأولى من نوعها وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إلى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية في لقاء لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.