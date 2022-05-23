افتتاح المؤتمر الأول لطلبة الدراسات العليا في مؤتة

الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الأول لطلبة كلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة، والذي يهدف إلى التعريف بإنجازات واسهامات الطلبة البحثية والعلمية.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان أهمية التوسع بالأبحاث العلمية الهادفة ودعم الطلبة ماديا ومعنويا لأهمية ذلك في مختلف المجالات الحياتية للمجتمع وتطوره.



واشار الى الخطط والبرامج والدراسات التي تعدها الجامعة بهدف الارتقاء بسوية البحث العلمي من حيث نوعية الدراسات والمحتوي المرتبط بالإبداع والتميز وحاجات الوطن وحل مشكلاته وتوجيه البحث العلمي للحاجات الملحة والقضايا الحياتية والاجتماعية، لافتا إلى أهمية إعادة النظر في التعليمات والاجراءات المتعلقة باختيار الطلبة وأبحاثهم.



وأشار إلى أهمية تركيز الطالب على محور البحث والدراسة وآلية الارتقاء بأبحاثه من خلال ربط المحتوى النظري بالجانب العملي، مبينا أن الجامعة تتطلع إلى إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية.



من جهته، قال عميد الكلية الدكتور مخلد الطراونة، ان تنظيم هذا المؤتمر يأتي حرصا من الجامعة على مصلحة طلبتها وتمكينهم من تبادل الخبرات والالتقاء بأصحاب الاختصاص وذوي الخبرة لمناقشة نتاجهم العلمي وتطوير البرامج والتشبيك البحثي للطلبة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواضيع البحثية وتوجيهها لمواكبة الحداثة والأولويات البحثية الوطنية.



وتحدث خلال المؤتمر، الطالب عبده الغباشي باسم طلبة الدراسات العليا، عن دور الجامعة بالارتقاء برؤية ورسالة الدراسات العليا وتنوعها المعرفي واهتمامها بالطلبة بمختلف المجالات العلمية والبحثية.