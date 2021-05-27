افتتاح المحطة الإدارية المتقدمة في المنطقة العسكرية الشرقية

الوكيل الاخباري -

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افتتح مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، العميد الركن إبراهيم النعيمات، ونائب سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية مارينا ريفتي، اليوم الخميس، مشروع المحطة الإدارية المتقدمة، بحضور قائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد الركن حسان عناب.وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذل لمساعدة الأردن في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أهمية زيادة التعاون الثنائي في المجال العسكري بما يهم القوات المسلحة بين البلدين الصديقين.