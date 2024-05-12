افتتاح المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين الدكتور أنور العجارمة، وأعضاء المجلس والمدير العام المهندس عماد الطراونة، المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة، بعد صيانتها وتأهيلها ضمن مشروع استغرق 4 أشهر.

اضافة اعلان



وهدف مشروع الصيانة إلى تشغيل نظام التبريد بكفاءة عالية، وتوسيع الخيارات النوعية للخدمات المقدمة لشركات المواد الغذائية.



ورصدت الشركة 1.250 مليون دينار كمخصص مالي لمشروع الصيانة، استخدمت منها 160 ألف دينار فقط، فيما تتوقع الشركة أن يحقق مشروع الصيانة وفراً مالياً يصل لنحو 2.200 مليون دينار.



وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، ستسهم المستودعات المبردة التي تمت صيانتها في تلبية توجهات القطاع الخاص في تقديم خدمات تخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة، وتعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في توفير سبل التحوط الذي يشكل عامل استقرار للأسعار، ورفع سوية الخدمات في السوق المحلية.



وقال الطراونة إن الافتتاح يعزز دعم جهود الموظفين المبادرين لإنجاز المشروع، وسعيهم الدؤوب لتطوير العمل والارتقاء بخدمات الشركة واستثمار مقدراتها على النحو الأمثل.



وقدم مدير مجمع الجويدة، طلال أبو الغنم، إيجازاً حول مراحل سير المشروع والتحديات التي واجهته، مؤكداً أهمية الجدوى الاقتصادية التي ستحققها المستودعات، بما يصل لأكثر من مليوني دينار.



وأشار إلى تجهيز المستودعات المبردة وفق متطلبات التخزين للقطاع الخاص، إضافة إلى توحيد وحدة التحكم والسيطرة لكل المستودعات لضمان مراقبة المخزون والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المخزنة.

