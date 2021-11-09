الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، أهمية المسرح المدرسي في بناء شخصية الطالب وتكوينها ودورها في كشف المواهب وصقلها وإعطائها الفرصة للتعبير عن نفسها.



ودعا خلال رعايته افتتاح المسرح المدرسي في مدرسة عالية الثانوية للبنات، الطلبة إلى التعبير عن إمكاناتهم واستثمار الأدوات المتاحة منها وفي مقدمتها المسرح، مشيداً بجهود وزارة التربية والتعليم في دعمها قصص النجاح والإبداع.

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وأضاف الرزاز أن افتتاح المسرح الذي تم تأهيله بمشاركة مجتمعية من مبادرة حكمت للثقافة إحدى مبادرات مؤسسة الجود للرعاية العلمية، تعتبر قصة نجاح تستحق التعميم في مدارسنا الزاخرة بطاقات ومواهب قادرة على تبني وإنجاح الأفكار وبناء الشراكات وصولا إلى بيئة تعليمية جاذبة تنمي الانتماء للمدرسة والمجتمع وبالمحصلة للوطن لدى الطلبة.