افتتاح المعرض التشكيلي نلتقي لنرتقي في المركز الثقافي الملكي

الوكيل الاخباري - مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، افتتح مساعد أمين عام الوزارة الدكتور أحمد راشد، مساء اليوم الأربعاء، معرض الفن التشكيلي الجماعي "نلتقي لنرتقي"، في قاعة "فخر النساء زيد" بالمركز الثقافي الملكي بعمان، بمشاركة 100 فنان تشكيلي من الأردن وفلسطين والسعودية.



واشتمل المعرض الذي نظمه اتحاد شركاء النجاح ممثلا بالجمعيات "الشروق/ مرسم تركواز" من الأردن ، و"سفراء الفن العربي" من السعودية، و"نجم العربية الدولية" من فلسطين، على نحو 124 عملا فنيا تنوع بين الرسومات والأعمال اليدوية وإعادة التدوير والتركيب والنحت.

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