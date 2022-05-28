افتتاح المعرض الفني "إربد في القلب"

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- افتتح عضو بلدية إربد الكبرى محمد البطاينة معرض (إربد في القلب) ضمن فعاليات أسبوع عرار الثقافي في بيت عرار الثقافي بمشاركة مجموعة من الفنانين، حيث تم عرض العديد من اللوحات التي أبرزت جماليات الاماكن التراثية والمعمارية والطبيعة الخلابة في محافظه اربد والتي رسمت بالألوان الزيتية والفحم والاكريلك حيث جسدت هذه اللوحات سحر المكان وذاكرته الفنية والجمالية.وأكد البطاينة أن مثل هذه المعارض الفنية تبعث الامل في النفوس وتنطق بالحال الذي تعبر عنه كل لوحة فنية مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الثقافة.من جانبها قالت مشرفة بيت عرار الثقافي فاطمة الصباحين إن وزارة الثقافة تحرص دائما على تقديم كافة أشكال الدعم لتنفيذ الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي في المحافظة وتحفز الفنانين على الإبداع والتميز.