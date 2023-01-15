الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 10:41 م

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار حفل افتتاح المقر الجديد لجمعية بيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر، مساء اليوم الأحد في عمان.

وفي حفل الافتتاح الذي أداره الشاعر علي الفاعوري، القت النجار كلمة قالت فيها إن كل بيت ثقافي هو بيت تدعمه الوزارة وتحت مظلتها، معربة عن أمنياتها بأن يكون هذا "البيت" منصة يلتقي عليها ومن خلالها شباب وشابات وكل المثقفين.

ونوهت إلى أن الأردن يمتلك العديد من القدرات الابداعية، وان وزارة الثقافة تعمل بالشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي ترعى الأبداع لكي يبقى الأردن منارة وشعلة رغم مختلف التحديات.

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