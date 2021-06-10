افتتاح المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي في الأردنية



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أقيم في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، حفل افتتاح المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس، والسفير الألماني لدى المملكة بيرنهارد كامبمان، ورئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة.وأشاد أبو قديس، في كلمة له عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رؤساء الجامعات؛ الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، والألمانية الأردنية، وأكاديميين من الأردن وخارجه، بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ودوره في دعم إستراتيجية التعليم العالي الأردنية، من خلال عدد من المشاريع التي قدمتها المؤسسة، والبرامج الأكاديمية القائمة بالتعاون مع الجامعات، داعياً إلى توسيع نطاق التعاون القائم، ليشمل مجالات جديدة، خاصة مع إفتتاح المكتب الإقليمي للمؤسسة.